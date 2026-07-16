Реформи в здравеопазването: Управляващи и опозиция с мерки за ограничаване на злоупотребите

Управляващи и опозиция със законопроекти за реформи в здравеопазването. „Прогресивна България“ предлага и частните болници да провеждат търгове за лекарства, а „Демократична България“ внесе пакет от мерки за спиране на течовете в Здравната каса.

На теория частните и държавните болници са равнопоставени.

Георги Илиев, ПБ: „Практиката показва, че частните лечебни заведения заобикалят Закона за обществените поръчки и това води до различни цени на едни и същи медикаменти, заплащани от Касата във всяко лечебно заведение.“

Управляващите предлагат мерки за решаване на проблема.

Георги Илиев, ПБ: „Искаме да отпадне определението за това каква е собствеността на болницата. Всички лечебни заведения, които имат договор с НЗОК, да провеждат търгове по Закона за обществените поръчки.“

„Прогресивна България“ предлага цените на скъпите лекарства, сред които и тези за деца с редки болести, да се договарят от Министерството на здравеопазването.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Министерството ще сключва рамкови споразумения, на база на които самите лечебни заведения ще могат да сключват договори, но на цена, която е постигната в процеса на договаряне от МЗ.“

Асен Меджидиев, и.д. управител на НЗОК: „Няма да може да се работи над заложените от МЗ цени на медикаменти. Може да се договаря на по-ниски цени от тях, но не над пределната цена. Това ще спести ресурс от разходи на НЗОК.“

От „Демократична България“ също предлагат частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства. Подготвили са механизъм за намаляване на цените на медикаментите за деца с редки болести.

Предлагат видеозаснемане на проверките в складове за търговия на едро с лекарства, както и механизъм за ограничаване на преразхода в болниците.

Александър Симидчиев, ДБ: „Както бяха ограничени преразходите при медикаментите, да могат да се ограничат и преразходите при хоспитализациите.“

Божидар Божанов, ДБ: „Целта на този законопроект е да ограничи разходите, да ограничи корупцията. Парите да стигат за здравето на хората, а не за това някой да си купи вила, къща, пристанище.“

Предстои парламентът да обсъди предложенията на управляващите и опозицията.