БЛС: Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване

На фона на поредицата от законодателни предложения, представяни като решение на проблемите с контрола, разходите и корупцията в здравеопазването, Българския лекарски съюз (БЛС) призовава за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни.

В последните седмици отново ставаме свидетели на демонизиране на системата на здравеопaзване и на работещите в нея с извеждане на преден план предимно на негативните тенденции, наблюдавани през годините, се казва в позицията на организцаията.

Парламентарно представени партии и обществени организации предлагат промени в редица закони в сферата на здравеопазването, с обещанието, че те ще оптимизират разходите, ще ограничат злоупотребите и ще повишат ефективността на системата, а от БЛС категорично заявяват подкрепа за всяка мярка, която реално повишава прозрачността, контрола и ефективността при разходването на публичните средства.

БЛС: "Убедени сме, че решенията за промени в здравеопазването трябва да се основават на задълбочени анализи, финансова обосновка, оценка на въздействието и ясна прогноза за тяхната ефективност. Затова настояваме Министерството на здравеопазването в най-кратък срок да организира кръгла маса, на която експертно да бъдат обсъдени всички предложения – както техните очаквани ползи и ефективност, а и възможните рискове и последици за пациентите, лечебните заведения и медицинските специалисти."

Обществото има нужда не от поредната серия популистки законодателни инициативи, а от устойчиви решения, основани на експертиза, данни и реален анализ. Само откритият професионален дебат може да гарантира, че промените в здравеопазването ще доведат до по-добър контрол, по-висока ефективност и по-качествено лечение с наличните към момента ресурси, посочиха от съсловието.