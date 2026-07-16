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Разглеждат на второ четене в комисия бюджетите на ДОО и НЗОК

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Депутатите от ресорната комисия в парламента ще разгледат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план-сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2 хиляди и 300 евро. А минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство – 398 евро.

Бюджетът за здраве е 5,2 млрд. евро.

Това е с 412 милиона повече спрямо миналата година. В него е предвидено да се запази 8-процентната здравна вноска.

#комисията по бюджета #бюджетите #ДОО #НЗОК #Парламент

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