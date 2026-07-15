Томас Тухел: Англия има манталитет на победител

Това е манталитет на победител. Можете да го консервирате и продавате. Ние сме състезатели. Не губим вяра. Даваме абсолютно всичко. Това е невероятно. Това е манталитетът на отбора. Това каза селекционерът на Англия Томас Тухел в навечерието на сблъсъка с Аржентина от полуфиналите на световното първенство. Спечелилият ще срещне на финала състава на Испания.

„Този тим просто отказва да се предаде. Вече преодоляхме някои препятствия и винаги намирахме начин да спечелим. Бях уверен, че можем да покажем този отборен дух. Когато избирахме състава, се надявах играчите да оправдаят очакванията. И те го направиха. Това не са просто думи. Те го доказват с действията си. Мисля, че това се усеща и през телевизионния екран и стига до всички. Усеща се атмосферата, енергията на стадиона и именно това кара хората да се влюбят в този отбор“, добави германският специалист.

„Все пак всеки фен иска да вижда футболист, който е дал всичко от себе си, когато прозвучи последният съдийски сигнал. Именно такъв пример искаме да даваме. В момента просто се наслаждавам на живота. Толкова е просто“, каза още Тухел.

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