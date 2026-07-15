БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 15.07.2026 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
6
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Други спортове

Спортни новини 15.07.2026 г.,12:25 ч.
Спортни новини 15.07.2026 г.,12:25 ч.
БНТ 3 ще излъчва европейското първенство по лека атлетика до 18 г. БНТ 3 ще излъчва европейското първенство по лека атлетика до 18 г.
Чете се за: 01:15 мин.
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6567
Чете се за: 01:20 мин.
Българските състезатели спечелиха пет титли в първия ден на Купа София Българските състезатели спечелиха пет титли в първия ден на Купа София
Чете се за: 01:10 мин.
Алесунд: Електронните спортове са моят живот Алесунд: Електронните спортове са моят живот
Чете се за: 01:17 мин.
Спортни новини 14.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.07.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ