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Радослав Рибарски: Не успяваме вече два месеца да се впишем в ситуацията, която е променена вече в Европа

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Депутатът от ПП разкритикува проектобюджета, липсата на яснота около инвестициите в отбраната и отсъствието на България от ключови европейски формати

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Проектобюджетът не предлага реални реформи, липсва прозрачност за разходите, а България изостава от европейските процеси в сферата на отбраната. Това коментира в "Още от деня" Радослав Рибарски, депутат от "Продължаваме Промяната" и член на парламентарните комисии по енергетика и отбрана.

По думите му единствената реформа, която вижда в бюджета, е закриването на Комисията по досиетата.

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Реформата е точно една. Закрива се Комисията по досиетата. Това е единственото нещо, което виждаме ние като реформа в сегашния бюджет".

Той разкритикува липсата на информация за капиталовите разходи.

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Ние поискахме многократно тези фактури или това, което е заварено, да бъде показано в бюджета и къде точно отиват тези над 9 милиарда капиталови разходи."

Според него остава необяснимо защо капиталовата програма е увеличена до 9,3 млрд. лева.

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Основният въпрос по капиталовата програма е как след като миналата година 6 милиарда стигнаха за капиталовата програма, защо тази година имаме 9,3 милиарда."

По темата за инвестицията на "Райнметал" Рибарски коментира, че липсата на средства изпраща негативен сигнал към стратегическите инвеститори.

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Реалностите са, че тази инвестиция дава много лош сигнал към поведението на такива инвестиции, които очакваме да се случват в България."

Депутатът обърна внимание и на променената среда за сигурност в Европа, като според него страната ни не участва достатъчно активно в процесите.

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Не успяваме вече два месеца да се впишем в ситуацията, която е променена вече в Европа. Европа гледа заедно колективно на своята отбрана."

Той подчерта, че България трябва да бъде част от разговорите за бъдещата европейска архитектура за сигурност. Според него страната не трябва да остава извън процесите, докато съседни държави участват активно.

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Не може да сме догонващи и да се оказва в някакъв момент, че сме останали встрани, докато нашите съседи – Румъния, Турция, Северна Македония, дори Молдова – взимат участие в тези срещи и реално са на масата, където се взимат решенията. Ние отсъстваме."

По темата за договора с турската компания "Боташ" Рибарски заяви, че замразяването му потвърждава критиките на "Продължаваме Промяната". Посочи, че липсва информация какво ще последва след изтичането на периода на замразяване.

#Радослав Рибарски

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