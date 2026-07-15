Задържаха мъж, седнал зад волана с 4,6 промила алкохол

Мъж беше заловен да шофира с 4,6 промила алкохол в село Бистрица до столицата.

Минути преди обяд жители на селото подали сигнал за автомобил, който се движел странно.

Полицаите спрели колата и арестували 45-годишния водач. Взета му е кръвна проба. Автомобилът е негова собственост и ще бъде иззет.

комисар Любомир Минков, началник на 8-о РУ: "При подарен сигнал от служителите същият е спрял, реагирал и му е била извършена проверка. Неадекватно шофиране, криволичил е, няма ясна преценка за дистанция между автомобилите и пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които в съвседствие подават сигнал до нас."

От началото на годината в София са установени общо 118 водача с над 1,2 промила алкохол, от тях 56 - с над 2 промила.