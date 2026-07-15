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Автомобил се опита да премине през протестиращи в София

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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автомобил опита премине протестиращи софия
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Протестиращите медицински специалисти от ИСУЛ блокираха за кратко булевард „Данаил Николаев“.

На място нямаше полиция. Автомобил се опита да премине през протестиращите.

След като те освободиха булеварда, колата не успя да потегли. Протестиращите бутаха автомобила, но той така и не успя да тръгне.

Протестът на медицинските специалисти беше организиран от синдикат „Защита“. Повод за недоволството са ниските заплати на работещите в болниците.

От синдиката настояват от увеличения бюджет на Националната здравноосигурителна каса да бъдат заделени средства за повишаване на заплатите.

#протестиращи #ИСУЛ #автомобил #протест

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