"Глътка въздух" преди големите горещини след 24 юли

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще се задържи слънчево, но в източните и планинските райони, на места ще превали.

В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, на морския бряг – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 37°, в София - около 32°, по Черноморието - между 26° и 29°.



Утре денят ще започне със слънчево време. Около и след обяд на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места, ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 32°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен, от изток-югоизток. Вълнението на морето ще остане слабо, температурата на морската вода е от 22° до 24°, а максималните температури ще бъдат между 26° и 29°.



В планините преди обяд ще бъде слънчево, но в следобедните часове на много места ще има гръмотевична дейност и валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен, по най-високите части - временно силен вятър



В петък времето ще бъде слънчево, но след обяд на места, главно в планините, ще превали и прегърми.

В събота дневните температури още ще се повишат, а следобедни превалявания ще има в североизточните и планинските райони.

През нощта срещу неделя в Северозападна България, а в неделя - в северозападната половина от страната, се очакват гръмотевични бури и валежи, на места интензивни. Там ще започне понижение на температурите, но в Източна България ще остане много горещо.



Според по-дългосрочните прогнози захлаждането ще продължи и през следващата седмица, когато максималните температури в цялата страна ще бъдат под 30°.



Очакванията са след 24 юли температурите да се повишават и в края на месеца да бъде много горещо.



