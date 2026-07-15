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Пътната безопасност на фокус в НС: Опозицията иска нови мерки за мантинелите

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Темата за пътната безопасност се пренесе и в парламента. От „Демократична България“ предложиха общо решение на Народното събрание, с което да се задължат Министерството на регионалното развитие и правителството да решат проблема с мантинелите убийци.

От ПП предложиха незабавен анализ на всички мантинели и краткосрочни и дългосрочни мерки за разрешаване на проблема.

Мария Димитрова, ГЕРБ-СДС: "Ще подкрепим всички мерки, които са с цел намаляване войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за нас и по нея трябва да се работи абсолютно надпартийно и не трябва да бъде използвана като политическа дъвка от нашите опоненти."

„Възраждане“ поискаха изслушване на регионалния министър, но мнозинството го отхвърли.

Йордан Терзийски, ПП: „Българските граждани плащат десетки милиони за пътища, но не получават сигурност. Ние от ПП стартирахме петиция и настояваме мантинелите тип „солети“ да бъдат сменени с бетонни такива. Предлагаме краткосрочни и средносрочни мерки. Краткосрочните са мантинелите да отговарят на европейските стандарти. Ако не отговарят, да се забрани изпреварването. Забраната за изпреварване няма да струва нищо. Ние поставихме колчетата – намалиха се жертвите. Бяха въведени пътните стандарти. Не искаме да слушаме констатации, а реални решения от управляващите.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „В България трябва да се променят стандартите. Стандартите обслужват конкретни фирми, които пък са близки до предните управляващи. Трябват мантинели, които да спират тировете убийци. Тировете вместо с 30 тона се движат с 40–50 тона.. Трябва да се намесят ДАИ и КАТ.“

Петър Петров, Възраждане: "Обществото е изключително притеснено от случилите се тежки инциденти по магистралите. Обществото иска отговори дали ще има промени и какви мерки са предприети от Министерството на регионалното развитие и АПИ."

#Ивайло Мирчев  #Мария Димитрова #война по пътишата #ГЕРБ - СДС #Йордан Терзийски #ПП #ДБ #Петър Петров #партия "Възраждане" #мантинели

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