Димитър Илиев: Летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища

Летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища, каза Димитър Илиев, бивш автомобилен състезател и бивш министър на спорта в студиото на "Денят започва".

Димитър Илиев, бивш автомобилен състезател, бивш министър на спорта: "Именно летните месеци са така най-смъртоносните по българските пътища. Защо е така, е вече въпрос на по-задълбочен анализ, но знаете ли, когато всичко е идеално, когато условията са прекрасни, денят е дълъг, светлата час е изключително продължителна, като че ли хората се отпускаме, ставаме малко по-лежерни, не внимаваме достатъчно, скоростта се повдига доста по-лесно и съответно пък инцидентите са с много по-тежки последици, защото чисто като брой през зимата стават много повече инциденти, но те са само с материални щети за сметка на летния сезон, когато просто скоростта е висока."

Въпрос на личен избор е да избереш начина по който ще управляваш автомобила, да разбираш отговорността, която носиш и също така да можеш да владееш емоциите си, допълни Илиев:

Димитър Илиев, бивш автомобилен състезател, бивш министър на спорта: "Всъщност пътната безопасност е система от няколко различни фактора, като основните са човешки фактор, пътната настилка и състоянието на автомобилите и автопарка. Но знаете ли, всички ние знаем върху какви пътища караме и ни се налага да караме, защото нямат други. Въпрос на личен избор е да избереш начина по който ще управляваш автомобила, да разбираш отговорността, която носиш и също така да можеш да владееш емоциите си, защото знаете в по-натоварена среда, особено в така ваканционен сезон, какъвто е в момента, има хора, които не управляват много често извънградско автомобилите си, малко по-бавнички са, други пък са много нетърпеливи, тръгват, създават се колизии и едно от големите качества, които трябва да притежаваме като водачи, е да можем да владеем тези състояния и емоции."

От опита на Илиев като състезате и шофьор той е убеден, че най-опасната манева е изпреварването:

Димитър Илиев, бивш автомобилен състезател, бивш министър на спорта: "Изпреварването е най-опасната маневра. Доказано, по извънградските пъти загиват най-много хора в България и доста често проблемът е в изпреварването. Другото, което е много страшно, е когато самокатастрофираме и се ударим в дърво, например. Удар в дърво има много брутално тежки последиците върху пътниците в автомобил и колкото по-висока е скоростта, толкова по-тежки са и вътрен раняванието."

На кадри, предоставени на БНТ от Димитър Иливе се вижда какви са последиците върху автомобила при удар в дърво при 50, 70 и 90 км. в час.

Димитър Илиев, бивш автомобилен състезател, бивш министър на спорта: "При 90 км в час вече абсолютно няма смисъл да говорим за оцеляване, защото дървото влиза на мястото на шофьора. И това видео конкретно е много показателно, когато задам въпрос на моя лекция колко е ограничението на извънградските пътища и всички казват 90 км. А ние с колко караме и почват да се гледат хората. 90 км не ни се съструва висока скорост. Точно така. 110-120 км. Представете си какво е натоварването вътре при такъв инцидент. И затова ние трябва да уважаваме скоростта. Тя е абсолютно критичен фактор."

Друг проблем е, че пътниците на задните седалки у нас масово са без колани

Димитър Илиев, бивш автомобилен състезател, бивш министър на спорта: "Въпреки, че шофьорът е завързан, е под въпрос неговото оцеляване заради удара, който той получава в гърба си от пътника зад него. Има едно нещо, което е изключително важно и ние трябва да го научим като общество. Коланите са едно изобретение, което са спасили страшно много човешки животи и ние не можем да си позволим да не ги прилагаме. Това е наистина буквата А в пътната безопасност. Никой не излиза за да прави катастрофа нарочно, всеки обаче може да попадне в такъв инцидент и е доста по-добре да сме обезопасени. Формално коланите и задната седалка са задължителни. Не само. И за децата. Мен ме вбесява когато видя майката и бащата отпред е завързани, отзад между седалките детенцето танцува между седалките изправено. Знаете ли колко е тъжно? Няма нещо да обичаме повече от децата си. Понякога самите ние ги поставяме в опасност и в риск с поведението си."

Димитър Илиев обясни, че в момента на инцидент е жизненоважно да се опитаме да избегнем челен удар. Друг сериозен проблем е използването на телефони, докато се шофира.

Димитър Илиев, бивш автомобилен състезател, бивш министър на спорта: "Ние хората сме зависими вече към телефоните, към социалните мрежи. Едва ли не, трудно като седнем на компания на маса, трудно се минават 5 минути без някой да хване телефона да разцъка нещо вътре. Само, че това нещо по време на шофиране може да бъде трагично. И моя съвет тук е, няма как да се сложи полицай и до всеки шофьор да ни контролира. Но тук трябва да дойде от съзнанието ни да разберем, че не го умеем това. Това е същото като да си мислим, че можем да пиеме и да караме. Това е същото като да си мислим, че можем да пътуваме от тук до Германия без да спираме и да почиваме, а някъде преди Германия заспиваме и умираме. Т.е. да не се самозабуждаваме за важните неща, да бъдем честни към себе си, да бъдем честни към близките си, защото много често точно тях возим в колите си."

Вижте целия разговор във видеото