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Проверка след клип в социалните мрежи: 13-годишно дете е шофирало автомобил във варненско село

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Чете се за: 05:07 мин.
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Областната дирекция на МВР – Варна е установила самоличността на 13-годишното дете, заснето да управлява лек автомобил в района на село Житница, община Провадия. Проверката е започнала след сигнал, разпространен в социалните мрежи. Преди темата за случая, от полицията съобщиха и за тежък пътен инцидент във Варна. Вечерта 20-годишен шофьор е катастрофирал при дрифт между улица „Вяра“ и бул. „Цар Освободител“. Автомобилът се е ударил в бордюр и се е преобърнал. Водачът не е пострадал, а возещото се в колата дете е с порезни рани и е настанено в болница без опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Срещу него са съставени два акта, а свидетелството му за управление е отнето за една година. По случая с детето зад волана началникът на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Варна главен инспектор Петко Камбуров заяви, че действията на полицията са започнали веднага след получаването на сигнала.

Петко Камбуров, главен инспектор Варна: „В края на изминалата седмица получихме сигнал в една от социалните мрежи за дете, видимо в малолетна възраст, управляващо автомобил в покрайнините на село Житница, община Провадия. Предприехме незабавни действия. Установена е самоличността на детето, както и на неговите родители.“

По думите му на двамата родители са връчени писмени разпореждания по Закона за МВР.

„Издадени са незабавни писмени разпореждания и към двамата родители с оглед недопускане на повторно управление на моторно превозно средство от детето“, уточни той.

Проверката е установила, че автомобилът не е бил предоставен пряко на детето, а то е взело ключовете, оставени в дома.

„Законът за движението по пътищата предвижда две хипотези – предоставяне на автомобила на неправоспособен водач или допускане на управлението чрез действие или бездействие. В конкретния случай ключовете са били оставени от единия родител в дома. След като родителите са напуснали жилището и детето е останало без надзор, то е взело ключовете и заедно със свой приятел, който е заснел видеото, е управлявало автомобила“, обясни главен инспектор Камбуров.

От полицията уточниха, че детето е на 13 години. По думите на началника на „Пътна полиция“ подобни нарушения се установяват не само след публикации в интернет, но и чрез засилен контрол с безпилотни летателни системи.

„От началото на активния летен сезон използваме активно безпилотни летателни системи – дронове. Само за последните два месеца сме установили още четири случая на малолетни или непълнолетни лица, управляващи моторни превозни средства без необходимата правоспособност“, посочи той.

Според статистиката на полицията подобни нарушения се срещат основно в по-малките населени места. Инспектор Камбуров допълни също, че над 90% от констатираните подобни нарушения са в малките населени места и селищните образувания. От полицията продължават и превантивната работа с родители и деца.

„Извършват се разговори-беседи с родители и настойници. По всички такива случаи преписките се изпращат до отдел „Закрила на детето“ и до местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, където могат да бъдат наложени възпитателни мерки“, заяви началникът на сектор „Пътна полиция“.

Главен инспектор Камбуров коментира и началото на активния летен туристически сезон по Северното Черноморие.

„Трафикът към курортните комплекси вече е значително по-интензивен. Командировани са служители от вътрешността на страната, както и колеги от чужбина. За съжаление, най-честото нарушение остава превишената скорост. Само от началото на годината сме констатирали над 40 хиляди нарушения, което е повече в сравнение със същия период на миналата година“, каза той.

От „Пътна полиция“ призовават всички водачи да спазват правилата за движение и да бъдат особено внимателни през активния летен сезон, когато трафикът по пътищата към морските курорти е значително по-интензивен.

Вижте още в прякото включване на Петко Петков

#шофирало автомобил #13 годишно дете #клип в социални мрежи #варненско село

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