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Огромен пожар унищожи ферма със 150 животни в село Мендово, щетите са за над 30 000 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Чете се за: 05:15 мин.
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Опустошителен пожар унищожи ферма с около 150 животни в петричкото село Мендово. Огнената стихия е нанесла материални щети за над 30 000 евро, а възстановяването на стопанството ще бъде изключително трудно. По случая се води разследване. Трагедията в петричкото село Мендово е огромна и далеч не се измерва само с материалните щети. В пламъците изгарят години труд, вложени средства, време и всеотдайността на собственика на фермата Живко Петров. По първоначална информация пожарът е възникнал в неделя следобед, след като сухи треви в близост до стопанството са се запалили. Огънят бързо се е разпространил и е обхванал фермата. Въпреки намесата на екипи на пожарната и усилията на местните жители, огнената стихия не е овладяна навреме. В резултат фермата е напълно унищожена. По думите на собственика Живко Петров пожарът е възникнал в неделя следобед, след като сухи треви в близост до фермата са се запалили.

Живко Петров, фермер: „В неделя около 3 часа мина едно момче през селото и викаше, че ще запали селото. След половин час пожарът тръгна от сухите треви. Към 16.30 часа хора от селото ми се обадиха: „Къщата ти гори, животните, всичко“. Когато дойдох, покривите вече горяха.“

Той описва безсилието си пред огнената стихия.

„Козите вряскаха, яретата вряскаха, прасетата пищяха. Имаше две малки прасенца в една кочина. Гледаш ги как скачат и не можеш да им помогнеш. Огънят беше навсякъде. Само гледаш как животните умират и нищо не можеш да направиш“, каза още стопанинът.

По думите му не е успял да спаси нищо. Той разказа, че години наред е изграждал стопанството си. Въпреки тежката загуба собственикът е решен да започне отначало.

„Без помощта на хората с моите средства не мога да възстановя всичко. Това ще отнеме години. Аз искам още от утре да започнем да разчистваме и да строим наново. Не мога без тези животни – свикнал съм с тях, всеки ден съм бил с тях“, сподели развълнувано Петров.

Синът му Христо Петров призова институциите да предприемат действия.

Христо Петров, син: „На първо място искам да се вземат мерки срещу въпросния човек, защото не е само при нас. От години тормози възрастните хора в селото. Силно се надявам, че с добротата и съпричастността на хората ще успеем да се справим. Загубата е огромна – и психически, и материално.“

По думите му община Петрич вече е оказала първоначална подкрепа.

„Вече имаме оказана помощ от община Петрич и кмета Димитър Бръчков. Надявам се още много хора да ни помогнат и да се справим с всичко това.“

Кметският наместник на село Мендово също отправи апел за подкрепа.

Костадин Пановски, кметски наместник: „Има много желаещи да помогнат – както от селото, така и от съседните населени места. Надяваме се всички, които могат, да се включат със средства, труд или материали. Първо трябва да се разчисти теренът, за да започне изграждането на новата ферма.“

По думите му кметът на община Петрич Димитър Бръчков е поел ангажимент да осигури техника за разчистването.

„Вече има много обаждания. Хората питат с какво могат да помогнат. Надяваме се на повече добри хора“, допълни кметският наместник.

Той изрази тревога и за жителите на селото.

„Слава Богу, собственикът не пострада, но всичко останало е унищожено – къща, плевня, дрехи, животните. Възрастните хора ме помолиха да ги пазим, защото ги е страх. Вечер не могат да спят спокойно“, каза още той.

По случая вече се води разследване. Според информацията, с която разполагат местните жители, заподозряното лице е било задържано още в деня на пожара, но официалните обстоятелства ще бъдат изяснени след приключване на разследването. Междувременно семейството призовава всеки, който има възможност, да помогне с дарения или с доброволен труд при разчистването и възстановяването на унищожената ферма.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

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