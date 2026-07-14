Вече 15-и ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

15-и ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейния похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново.

Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци.

Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, но засега няма резултат.