Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ

14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок, който я отвлече.



Доброволци, участващи в акцията сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да изминава много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов.