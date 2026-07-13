Младите и мечтата за собствен дом

Всички големи градове в страната, с изключение на Пловдив, отбелязват двуцифрен спад на изповяданите сделки с имоти през второто тримесечие. Това отразяват данните на Агенцията по вписванията. Въпреки това е рано да се говори за охлаждане на интереса към купувачите или понижаване на цените.

Стават ли все по-недостъпни жилищата у нас, особено за младите хора? Проблем, който е особено изострен, в други европейски страни. Каква част трябва да отделя младо семейство за ипотека? Каква е ситуацията у нас – отговорите в Лични финанси със Светозар Костадинов.

Спрямо други държави, имотите остават по-достъпни, въпреки ежегодното двуцифрено повишение, което наблюдаваме вече години наред, особено в големите градове, но разбира се, инфлацията се отрази и на имотите изцяло в страната.

Златното правило е между 30 и 35% да бъде общата част от доходите, които отделяме за вноски. Когато говорим за ипотечен кредит виждаме, че кредитополучателите отделят около 1/4 или под 25% от техните доходи, но заедно с ипотечния кредит ползват и други кредитни продукти, като кредитна карта, потребителски кредит, лизинг за автомобил. Затова златното правило е не повече от 30-35% и положителното е, че това се наблюдава от банките.

Доходите нарастват и сред младите, в София доходът е около 3300 евро при кандидатстване или 2600 в по-малките градове на страната. Когато говорим за кандидатстване от самостоятелен кредитоискател, доходът е с около 500 евро по-нисък и това съотнесено към размера на кредита, представляват 25% и по-малко процента. В София средния размер на ипотечен кредит е 185 хил. евро, което представлява около 730 евро за вноска по кредита. Когато говорим за по-малките градове, тогава говорим за 145 хил. евро среден размер на кредита и вноска около 570 евро.

1/3 от дадените кредити са на хора до 35 години, което показва, че имотите остават относително достъпни. Нужни са 7 годишни брутни заплати, за да се купи жилище от 70 кв. М. Преди да кандидатстваме за ипотечен кредит е нужно да имаме спестени поне 30 хиляди евро за самоучастие за жилище с подобен размер. Не бива да се забравят и допълнителните разходи.

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