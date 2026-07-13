Наталия Ефремова: Социалните плащания са гарантирани

Социалните плащания, заложени в държавния бюджет и бюджета на Държавното обществено осигуряване, са гарантирани. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването „Денят започва“. По думите й през есента ще започне работа по промени, насочени към по-справедливо разпределение на средствата.

По думите ѝ при изготвянето на бюджета първоначално е имало притеснения дали ще бъдат осигурени необходимите средства, но след окончателното му приемане всички социални плащания са обезпечени.

„ Действително, когато стартирахме подготовката на тази бюджетна процедура и конкретно бюджета на държавното обществено осигуряване, имахме затруднения да бъдем убедени, сигурни, че всички социални плащания ще бъдат гарантирани. Но след като се състави и големият бюджет на държавата, и този конкретно, който се нарича малък, но колко малък е един бюджет, който всъщност е в размер на над 15 милиарда лева, е така относително понятие. Това е най-важната новина, че социалните плащания, които са заложени в Държавния бюджет и конкретно в Бюджета на ДОО, са осигурени, гарантирани са и това означава, че най-уязвимите социални групи ще получават регулярно плащанията си, без значение какви са те – дали са обезщетения, дали са майчинство, дали са пенсии.“

Министърът заяви, че вече се подготвят промени, които да направят системата по-справедлива за различните групи, получаващи социална подкрепа.

„ Действително има усещане за несправедливост, въпреки постоянно нарастващите разходи в социалната сфера. Това, което ние ще започнем да подготвяме, и всъщност вече сме стартирали като подготовка по отношение на социалните плащания специално, което не винаги означава бюджета на ДОО, е точно постигането на усещането за по-голямо удовлетворение от средствата за подпомагане, които различните групи получават – било то хора с увреждания, било то майки или включително хората, които получават различните видове пенсии.“

Министър Ефремова обясни и разликата между социалното подпомагане и общественото осигуряване.

„Има съвсем различни групи, които ние подпомагаме. На първо място хората, които например са пенсионери към днешна дата, те получават своите пенсии на базата на приноса, който имат в осигурителната система. Но когато техният принос не е достатъчен, обикновено те са на минималните нива на пенсиите. Това се получава съвсем естествено, тъй като осигурителната система е създадена и се базира на принципа, че трябва да имаш определен брой и количество вноски, за да черпиш права.“

Социалният министър коментира и причините за натрупването на дефицити в бюджета на ДОО, като ги свърза с политически решения, вземани през годините.

„Дефицитите, които се трупат в държавното обществено осигуряване, се трупат, тъй като във времето много често сме били свидетели на ситуации, в които се взимат политически решения, които променят пенсионните формули например. Има едно по-голямо покачване, отколкото е предвидено като механизъм в Кодекса за социално осигуряване, и тогава вече се налага бюджетът да влиза във функция, така че да осигури едни определени политически решения. Това не е задължително да е лошо, тъй като в крайна сметка, за да се стига до такива решения, хората са имали необходимите основания. Държавният бюджет прави все по-големи трансфери, въпреки че чисто в неноминална степен, но процентно е с малко по малък трансфер – с 0,2 процентни пункта само, но е малко по-малък като трансфер от държавния бюджет.“

Тя уточни, че от 1 януари 2026 година минималната работна заплата е 620 евро.

„Тоест ние не казваме нищо ново с този бюджет, ние санираме решение, което така или иначе е взето.“

По думите й минималната заплата има голямо отношение към доста плащания, които се правят в социалната сфера. Предстои със синдикалните партньори да стартират пореден кръг преговори за новата формула догодина.

„Така че да стигнем до едни по-добри решения, които отчитат както социалната функция на минималната работна заплата, така и икономическите реалности и възможности в крайна сметка на бизнеса да поема определено ниво на минималната работна заплата.“

По отношение на майчинството министърът беше категорична, че не се обсъжда намаляване на срока.

„Никога „Прогресивна България“ не е имала като идея да съкращава каквито и да било срокове по отношение на майчинството. Ние имаме една от най-добрите основи и най-добрите защити на майчинството в сравнение с всички страни членки на Европейския съюз.“

Социалният министър съобщи, че през последните три години България е внесла над 108 хиляди работници от трети страни.

„ Това без съмнение означава, че има глад за кадри, но този глад за кадри всъщност е свързан с нещо доста важно, което трябва да се подчертае. Това всъщност означава глад за умения.“

Тя констатира, че у нас безработицата е ниска – варира между 2,8% до 3,2%.

„Имаме определен кръг лица, които са регистрирани в бюрата по труда, но за съжаление почти половината от тях са много ниско квалифицирани, дори без никаква квалификация. Това е големия проблем на пазара на труда. Това е причината поради, която работодателите търсят и обръщат поглед все повече навън в желанието си да бъдат обезпечени с определен брой кадри.“

По темата за държавните служители Ефремова заяви, че промените в осигуровките целят повече справедливост.

„Действително ние сме подсигурили абсолютното задължение, което имаме, да няма намаление на нетния доход на държавните служители, когато се въвежда тази промяна... Докато се въвежда тази мярка, практически няма фискален ефект. Такъв ще се появи, след като се въведе устойчив модел, и очакваме още през 2028 година фискалният ефект да бъде налице.“

Тя обясни, че към момента не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите.