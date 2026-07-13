След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?

Поредната тежка катастрофа с участието на тежкотоварен камион на автомагистрала "Тракия" отново постави въпроса за безопасността по българските пътища. При инцидента край Карнобат загина един човек, а други двама бяха ранени. 56-годишният шофьор на камиона вече е с повдигнато обвинение, но освен разследването на конкретния случай, остават и въпросите – защо подобни тежки инциденти се повтарят, достатъчни ли са контролът и инфраструктурата и какво трябва да се промени, за да бъдат предотвратени.

Михаил Попов - Институт за пътна безопасност: "Има един много сериозен проблем, а това е хаоса в управлението на цялата пътна безопасност в страната. Сами виждате, че сега в момента е насочено вниманието към тировете, защото сезона е такъв. Преди това бяха тротинетките и преди това бяха шофьорите с алкохол. Проверки трябва да се правят най-вече на места, където "Пътна полиция" е забелязала, че има проблеми. Места, където е установено, че са опасни, а се установява, че ние сме държавата, която е с най-много проверки на глава от населението, а в същото време виждаме, че ефект няма никакъв от това."

"Има експерти, които отговарят специално за тези мантинели и те трябва да кажат на кои места, какви мантинели трябва да бъдат поставени. Има си съвременни европейски изисквания за мантинелите. Засега разбираме, че е установено, че мантинелите там, където са станали тези катастрофи последните, не отговарят на изискванията. Но явно, че трябва институциите да се свършат работата", обясни още Попов.

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