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Среща за Украйна: Френският президент Макрон свиква Коалицията на желаещите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Френският президент Еманюел Макрон организира среща на лидерите от Коалицията на желаещите. За разговорите в Париж ще пристигне и украинският лидер Володимир Зеленски.

Очаква лидерите на страните от Коалицията да обсъдят сътрудничеството в областта на противоРакетната и противовъздушната отбрана, както и даването на лиценз на Украйна за производството на военно оборудване.

Утре 25 лидери от Коалицията ще присъстват на парада в Париж по случай националния празник на Франция. В парада ще се включат 500 военнослужещи от страните от Коалицията. Това ще бъде последният парад на Еманюел Макрон като президент.

#среща за Украйна #среща на "Коалиция на желаещите" #"Коалиция на желаещите" # Еманюел Макрон

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