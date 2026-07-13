Среща за Украйна: Френският президент Макрон свиква Коалицията на желаещите

Френският президент Еманюел Макрон организира среща на лидерите от Коалицията на желаещите. За разговорите в Париж ще пристигне и украинският лидер Володимир Зеленски.

Очаква лидерите на страните от Коалицията да обсъдят сътрудничеството в областта на противоРакетната и противовъздушната отбрана, както и даването на лиценз на Украйна за производството на военно оборудване.

Утре 25 лидери от Коалицията ще присъстват на парада в Париж по случай националния празник на Франция. В парада ще се включат 500 военнослужещи от страните от Коалицията. Това ще бъде последният парад на Еманюел Макрон като президент.