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Какво означават новите удари между Техеран и Вашингтон за мирните преговори?

Христо Ценов от Христо Ценов
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означават новите удари техеран вашингтон мирните преговори
Снимка: БТА
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Телекомуникационен работник беше убит, а двама други бяха ранени при атаки в южен Иран след възобновяването на военните действия между Техеран и Вашингтон. Какъв е отговорът на Иран и какво се случва с Ормузкия проток. По остров Кешм в южната иранска провинция Хормозган са изстреляни най-малко 12 ракети.

Нападнати са и малки плавателни съдове на иранската революционна гвардия в протока. А отговорът на Техеран не закъсня – атакувана е американска ракетна установка в Кувейт. Местните власти съобщиха, че е ударена и офшорна нефтена платформа. Ранен е един работник. Нанесени са и щети по три гранични поста на армията в северната част на страната. На фона на засилените удари, американският президент заяви днес, че Ормузкият проток е отворен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Протокът е отворен. Вчера се съгласиха на идеална сделка. След това напуснаха стаята и в рамките на час изстреляха дрон към кораба.“

Техеран обаче твърди обратното. Няколко държави в региона съобщиха днес за ракети, изстреляни към тях, сред които е медиаторът Катар и Обединените арабски емирства. Атаки срещу тях не е имало от няколко месеца. Това е третия кръг от удари тази седмица срещу Иран, след като силите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция атакуваха кораба GFS Galaxy, контейнеровоз под кипърски флаг, преминаващ през Ормузкия проток. Въпреки края на примирието в началото на тази седмица, разговорите продължават и медиаторите се опитват да възродят мирния процес.

#нови удари #Вашингтон #мирни преговори #Техеран

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