Прокуратурата в Кюстендил ще представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница

Очаква се днес прокуратурата в Кюстендил да представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души, а други трима бяха тежко ранени.

Инцидентът стана на главен път Е-79, след като лек автомобил се удари в камион, спрял на отбивка в страни от пътя. По всяка вероятност шофьорът на лекия автомобил е изгубил управление над превозното средство и се е забил в задната част на ремаркето на камиона. А причините може да са както висока скорост, така и отклоняване на вниманието за секунда или прилошаване на водача.

Тежко остава състоянието на 19-годишно момиче, което след катастрофата беше транспортирано с въздушна линейка в столичната болница "Света Анна". Тя е с черепно-мозъчна травма и политравми. Две момчета са настанени в частна болница в Дупница, като от лечебното заведение съобщиха, че са в стабилно състояние.