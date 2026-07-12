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Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Другите две пострадали момчета са в стабилно състояние

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поредна катастрофа с участието на тежкотоварен камион отне живота на двама души, а други трима бяха ранени. Тежкият инцидент стана вчера привечер, на главен път Е-79 край Дупница, а до късно снощи продължиха огледите на мястото на инцидента.

Все още няма официална информация за причините за случиото се. Това, което се вижда на място е, че пътият е широк, отбивката също е широка, а тежкотоварният камьон е бил спрял в отбивката, без да нарушава закона за движение по пътищата. Това каза пътният експерт Георги Близнаков специално за БНТ. Той посочи, че повсяка вероятност става въпрос за човешка грешка.

Георги Бързаков, Асоциация за квалификация на автомобилистите: "Най вероятно е комплексна причина от превишена скорост, не взимане на правилно решение, заспиване на волана или умора. По принцип статистиките показват, че няколко фактора са нужни за такова тежко ПТП. Виждаме, че товарният автомобил е бил паркиран или спрян за престой правилно извън платното за движение на обозначено за това място. Виждаме и какви са щетите след това по автомобила, който се е врязал в него. Единствено можем да посъветваме шофьорите да карат по-бавно и внимателно."

Това, което направи впечатление на нашия екип на идване насам, е, че точно преди мястото на инцидента има леко изкачване, а отбивката е на завой и е възможно шофьорът на лекия автомобил да се е заблудил и по погрешка да е влязал в най-дясната лента, където е и самата отбивка.

Най-тежко остава състоянието на 19-годишно момиче, което вчера беше транспортиран от мястото на катастрофата с въздушна линейка в болница "Света Анна". Тя е с черепно-мозъчна травма и политравми.

Две момчета са настанени в частна болница в Дупница, като от лечебното заведение казаха, че те са в стабилно състояние.

В опит да се избегнат подобни тежки катастрофи по натоварените пътища в страната, от 15.00 часа днес в сила ще влезе забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона, както по автомагистрала "Тракия", така и по магистрала "Струма" и в отсечката на главен път Е79 в Кресненското дефиле.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова

#причини #катастрофа #Дупница

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