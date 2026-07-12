Иво Иванов: Атмосфера като тази на Мондиал 2026 не съм преживявал дори след 30 години по американските стадиони

Писателят Иво Иванов определи атмосферата на световното първенство по футбол като безпрецедентна, след като изгледа на живо четвъртфиналната среща от Мондиал 2026 в между Аржентина и Швейцария в Канзас Сити.

"Бил съм стотици пъти на този стадион през последните 30 години. Това е храм на американския спорт, но такава атмосфера не съм преживявал. Четвъртфинал на Световно първенство - абсолютно незабравимо изживяване“, сподели той.

Иванов обърна специално внимание на огромната подкрепа, с която се е ползвала Аржентина по време на двубоя срещу Швейцария.

"Това бяха десетки хиляди аржентински фенове срещу няколкостотин швейцарски привърженици. Освен това Аржентина беше превърнала Канзас Сити в своя база по време на турнира. Отборът живееше и тренираше там, което също му даде сериозно предимство“, коментира той.

Според него ключовият момент в двубоя е бил вторият жълт картон на Бреел Емболо, който остави Швейцария с човек по-малко.

"Това реши мача. Преди червения картон Швейцария играеше по-добре през второто полувреме и намираше слабостите в защитата на Аржентина. Не знам какво щеше да се случи, ако Емболо не беше изгонен, но швейцарците заслужават само суперлативи за сърцатата си игра, тактическата дисциплина и издръжливостта. Те бяха много близо до дузпите“, каза Иванов.

Той отличи и попадението на Хулиан Алварес, което определи като един от най-красивите голове на настоящото Световно първенство.

След оформянето на полуфиналните двойки Испания – Франция и Аржентина – Англия, писателят смята, че турнирът навлиза в своята най-интригуваща фаза.