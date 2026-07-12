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Иво Иванов: Атмосфера като тази на Мондиал 2026 не съм преживявал дори след 30 години по американските стадиони

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Спорт
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Писателят коментира драматичните четвъртфинали, спорния червен картон за Бреел Емболо и очакванията си за сблъсъците Испания – Франция и Аржентина – Англия

Иво Иванов: Атмосфера като тази на Мондиал 2026 не съм преживявал дори след 30 години по американските стадиони
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Писателят Иво Иванов определи атмосферата на световното първенство по футбол като безпрецедентна, след като изгледа на живо четвъртфиналната среща от Мондиал 2026 в между Аржентина и Швейцария в Канзас Сити.

"Бил съм стотици пъти на този стадион през последните 30 години. Това е храм на американския спорт, но такава атмосфера не съм преживявал. Четвъртфинал на Световно първенство - абсолютно незабравимо изживяване“, сподели той.

Иванов обърна специално внимание на огромната подкрепа, с която се е ползвала Аржентина по време на двубоя срещу Швейцария.

"Това бяха десетки хиляди аржентински фенове срещу няколкостотин швейцарски привърженици. Освен това Аржентина беше превърнала Канзас Сити в своя база по време на турнира. Отборът живееше и тренираше там, което също му даде сериозно предимство“, коментира той.

Според него ключовият момент в двубоя е бил вторият жълт картон на Бреел Емболо, който остави Швейцария с човек по-малко.

"Това реши мача. Преди червения картон Швейцария играеше по-добре през второто полувреме и намираше слабостите в защитата на Аржентина. Не знам какво щеше да се случи, ако Емболо не беше изгонен, но швейцарците заслужават само суперлативи за сърцатата си игра, тактическата дисциплина и издръжливостта. Те бяха много близо до дузпите“, каза Иванов.

Той отличи и попадението на Хулиан Алварес, което определи като един от най-красивите голове на настоящото Световно първенство.

След оформянето на полуфиналните двойки Испания – Франция и Аржентина – Англия, писателят смята, че турнирът навлиза в своята най-интригуваща фаза.

"Виждаме първите четири отбора в световната ранглиста. Това са големите сили на световния футбол. Разликата между фаворитите и останалите намалява, но в крайна сметка именно традиционните грандове отново стигнаха до полуфиналите. Аржентина срещу Англия е сблъсък с огромна история, а Франция срещу Испания е мач, който мнозина определят като истинския финал преди финала. Очакват ни изключителни полуфинали“, заяви Иванов.

#Мондиал 2026 #Иво Иванов

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