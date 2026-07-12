Димитър Ненов подкрепи Англия на Мондиал 2026: Вярвам, че най-после ще триумфира след 60 години

Привърженикът от Горна Оряховица изгледа на живо четвъртфинала срещу Норвегия и сподели, че очаква Англия и Франция да спорят за световната титла
С тениска на английския национален отбор и с огромно вълнение българинът Димитър Ненов от Горна Оряховица изгледа на живо четвъртфиналния двубой между Англия и Норвегия на Световното първенство по футбол.
За него това е сбъдната мечта, която започва още в груповата фаза на турнира.
"Едно прекрасно изживяване. Цял живот съм мечтал да присъствам на мач от Световно първенство. Просто е невероятно“, сподели Ненов.
Той вече е посетил срещата между Бразилия и Шотландия, а четвъртфиналът е вторият му двубой от Мондиал 2026.
Според него разходите около турнира са напълно оправдани от преживяването, което предлага световният шампионат.
"Ако сравним с нивото в България в момента, някои услуги са на съпоставими, дори по-добри цени. Самите билети са малко по-скъпи от предишното световно първенство, но мисля, че това е нормално“, коментира българският фен.
Макар да е българин, изборът му да подкрепя Англия не е случаен.
"Дъщеря ми живее в Челтнъм и просто няма как да не ги подкрепям“, обясни той.
Ненов вярва, че настоящият турнир може най-сетне да сложи край на дългото чакане за световна титла на „Трите лъва“.
"Вярвам, че след 60 години Англия най-после ще има успех на финала. Виждам финал между Англия и Франция. Там вече ще бъде много трудно за прогноза, защото Франция е изключително комплектован и силен отбор. Но първо трябва да видим как ще преминат полуфиналите“, завърши той.