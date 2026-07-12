БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Ненов подкрепи Англия на Мондиал 2026: Вярвам, че най-после ще триумфира след 60 години

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Привърженикът от Горна Оряховица изгледа на живо четвъртфинала срещу Норвегия и сподели, че очаква Англия и Франция да спорят за световната титла

димитър ненов подкрепи англия мондиал 2026 вярвам после триумфира години
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С тениска на английския национален отбор и с огромно вълнение българинът Димитър Ненов от Горна Оряховица изгледа на живо четвъртфиналния двубой между Англия и Норвегия на Световното първенство по футбол.

За него това е сбъдната мечта, която започва още в груповата фаза на турнира.

"Едно прекрасно изживяване. Цял живот съм мечтал да присъствам на мач от Световно първенство. Просто е невероятно“, сподели Ненов.

Той вече е посетил срещата между Бразилия и Шотландия, а четвъртфиналът е вторият му двубой от Мондиал 2026.

Според него разходите около турнира са напълно оправдани от преживяването, което предлага световният шампионат.

"Ако сравним с нивото в България в момента, някои услуги са на съпоставими, дори по-добри цени. Самите билети са малко по-скъпи от предишното световно първенство, но мисля, че това е нормално“, коментира българският фен.

Макар да е българин, изборът му да подкрепя Англия не е случаен.

"Дъщеря ми живее в Челтнъм и просто няма как да не ги подкрепям“, обясни той.

Ненов вярва, че настоящият турнир може най-сетне да сложи край на дългото чакане за световна титла на „Трите лъва“.

"Вярвам, че след 60 години Англия най-после ще има успех на финала. Виждам финал между Англия и Франция. Там вече ще бъде много трудно за прогноза, защото Франция е изключително комплектован и силен отбор. Но първо трябва да видим как ще преминат полуфиналите“, завърши той.

#Димитър Ненов #Национален отбор на Англия по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
4
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
5
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
6
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Мондиал 2026

Сенегал освободи Папе Тиау след неубедителното представяне на Мондиал 2026
Сенегал освободи Папе Тиау след неубедителното представяне на Мондиал 2026
Футболната треска в Перу кръсти над 500 бебета на Ерлинг Холанд Футболната треска в Перу кръсти над 500 бебета на Ерлинг Холанд
Чете се за: 01:15 мин.
Лионел Скалони: В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри Лионел Скалони: В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри
Чете се за: 02:12 мин.
Томас Тухел: Трябва да играем по-добре Томас Тухел: Трябва да играем по-добре
Чете се за: 02:02 мин.
Мурат Якин: Червеният картон промени мача Мурат Якин: Червеният картон промени мача
Чете се за: 01:52 мин.
Стале Солбакен: Момчетата заслужават само аплодисменти Стале Солбакен: Момчетата заслужават само аплодисменти
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души
Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-малко две жертви на стрелба в Торонто
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ