От днес в Швеция влиза в сила нов закон за миграцията, който премахва разрешенията за постоянно пребиваване за чужди граждани, търсещи убежище.



По силата на документа те няма да имат възможност да получат статут на постоянно пребиваващи или гражданство. Целта на закона е ограничаване на миграцията. Темата се очертава ключова на предстоящите през септември, като дебатът е не дали правилата за мигрантите да бъдат затегнати, а с колко и как. Според мнозина анализатори, законът е противоречив, защото на практика достъп до права ще зависи от легалния статут на чуждия гражданин.



