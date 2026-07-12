БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Тя е гарант за стабилността на държавността и ориентир за развитието на българските институции, заявиха от правосъдното министерство

Конституцията, 35 години от приемането й
Снимка: Министерство на правосъдието
Слушай новината

Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията на Република България – върховния закон, който положи основите на демократичната ни държава и утвърди принципите на правовия ред, разделението на властите и защитата на основните права и свободи на гражданите. Това е записано в съобшщение на министерството на правосъдието.

"Конституцията е повече от юридически документ. Тя е обществен договор, който ни обединява около ценностите на свободата, справедливостта, законността и човешкото достойнство. В продължение на 35 години тя е гарант за стабилността на държавността и ориентир за развитието на българските институции", допълват от ведомството.

Днес отговорността ни е не само да пазим духа и буквата на Конституцията, но и да работим за укрепването на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и доверието на гражданите в правосъдието. Това е пътят към по-силна, по-справедлива и по-модерна България, допълват от правосъдното министерство.

#35 години от приемането #Конституцията

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
4
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Сигурност и правосъдие

Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
7370
Чете се за: 01:35 мин.
Окръжният съд в Бургас остави в ареста германеца, издирван от международните власти за педофилия Окръжният съд в Бургас остави в ареста германеца, издирван от международните власти за педофилия
Чете се за: 01:50 мин.
Правосъдният министър поиска наказание за нотариуса Веселин Петров по случая „Баба Алино“ Правосъдният министър поиска наказание за нотариуса Веселин Петров по случая „Баба Алино“
Чете се за: 02:35 мин.
Втори обвиняем за смъртта на трима души в Угърчин остава в ареста Втори обвиняем за смъртта на трима души в Угърчин остава в ареста
Чете се за: 01:37 мин.
Прокуратурата в Бургас иска постоянен арест за германец, издирван за сексуално насилие над деца Прокуратурата в Бургас иска постоянен арест за германец, издирван за сексуално насилие над деца
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души
Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-малко две жертви на стрелба в Торонто
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ