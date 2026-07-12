Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията на Република България – върховния закон, който положи основите на демократичната ни държава и утвърди принципите на правовия ред, разделението на властите и защитата на основните права и свободи на гражданите. Това е записано в съобшщение на министерството на правосъдието.

"Конституцията е повече от юридически документ. Тя е обществен договор, който ни обединява около ценностите на свободата, справедливостта, законността и човешкото достойнство. В продължение на 35 години тя е гарант за стабилността на държавността и ориентир за развитието на българските институции", допълват от ведомството.

Днес отговорността ни е не само да пазим духа и буквата на Конституцията, но и да работим за укрепването на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и доверието на гражданите в правосъдието. Това е пътят към по-силна, по-справедлива и по-модерна България, допълват от правосъдното министерство.