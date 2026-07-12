САЩ удариха Иран след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток

Нови американски удари срещу Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток.



Според централното военно командване на Съединените щати са поразени над 140 обекта в Иран, сред тях бази за изстрелване на ракети и дронове, военни складове и пунктове за наблюдение.

От Иранската революционна гвардия заявиха, че напълно затварят Ормуз до второ нареждане и предупредиха Вашингтон да очаква "суров отговор".

Часове след американската атака, Иран атакува американски бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн и Катар. Не е ясно дали днес представители на Съединените щати и Иран ще разговарят в Оман, каквито информации имаше.



