БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

САЩ-ИРАН: КРАЙ НА ПРИМИРИЕТО

САЩ удариха Иран след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Запази

Революционната гвардия обяви, че напълно затваря Ормузкия проток

САЩ удариха Иран след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток
Слушай новината

Нови американски удари срещу Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток.

Според централното военно командване на Съединените щати са поразени над 140 обекта в Иран, сред тях бази за изстрелване на ракети и дронове, военни складове и пунктове за наблюдение.

От Иранската революционна гвардия заявиха, че напълно затварят Ормуз до второ нареждане и предупредиха Вашингтон да очаква "суров отговор".

Часове след американската атака, Иран атакува американски бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн и Катар. Не е ясно дали днес представители на Съединените щати и Иран ще разговарят в Оман, каквито информации имаше.

#140 обекта в Иран #САЩ #удари #Иран

Водещи новини

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ