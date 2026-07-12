Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани

Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ", които са на стойност около 360 млн. евро, няма да натовари бюджета и българските граждани, заяви Ива Петрова, министър на енергиката в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Механизмът трябва да бъде разработен в следващите 15 месеца, пред които договорът беше замразен:

Ива Петрова, министър на енергетиката:"Има съгласието за намиране на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварна бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм."

Според Петрова, в споразумението е записано още, че в рамките на 15 месеца ще се работи по намиране на решение, което ще даде възможност наистина да се използва пълноценно пълния потенциал на договора, да се влезе в едно ефективно и взаимноизтгодно партньорство, което дава перспективи от гледна точка на гарантиране на сигурността на доставките на двете компании в целия регион на Източна, Югоизиточна и Централна Европа.

По времче на подписване на протокола нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни условия - политически или икономически, допълни министърът на енергетиката. По време на прегодоварянето няма да текат и лихви по натрупаните задължения.

Договорът имаше потенциал, но не беше използван, по-скоро по политически причини и саботиране на договора, отколкото липса на желание на компаниите, категорична беше Ива Петрова. Тя припомни, че основно при подписването му през 2022 г. е била сигурността на доставките и Турция се е доказала като сигурен партньор в това отношение.

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