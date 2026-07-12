БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Компании трябва да намерят механизъм за изплащането на натрупаните до момента около 360 млн. евро задължения

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Слушай новината

Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ", които са на стойност около 360 млн. евро, няма да натовари бюджета и българските граждани, заяви Ива Петрова, министър на енергиката в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Механизмът трябва да бъде разработен в следващите 15 месеца, пред които договорът беше замразен:

Ива Петрова, министър на енергетиката:"Има съгласието за намиране на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварна бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм."

Според Петрова, в споразумението е записано още, че в рамките на 15 месеца ще се работи по намиране на решение, което ще даде възможност наистина да се използва пълноценно пълния потенциал на договора, да се влезе в едно ефективно и взаимноизтгодно партньорство, което дава перспективи от гледна точка на гарантиране на сигурността на доставките на двете компании в целия регион на Източна, Югоизиточна и Централна Европа.

По времче на подписване на протокола нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни условия - политически или икономически, допълни министърът на енергетиката. По време на прегодоварянето няма да текат и лихви по натрупаните задължения.

Договорът имаше потенциал, но не беше използван, по-скоро по политически причини и саботиране на договора, отколкото липса на желание на компаниите, категорична беше Ива Петрова. Тя припомни, че основно при подписването му през 2022 г. е била сигурността на доставките и Турция се е доказала като сигурен партньор в това отношение.

Очаквайте подробности

#замразяване #договор с "Боташ" #Ива Петрова #неплатени задължения #Министър на енергетиката #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
4
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Пазари

"Епъл" заведе дело срещу "ОупънЕйАй" за кражба на търговски тайни
"Епъл" заведе дело срещу "ОупънЕйАй" за кражба на търговски тайни
Българската реколта е добра, но производителите настояват за спешни реформи Българската реколта е добра, но производителите настояват за спешни реформи
Чете се за: 02:47 мин.
България е пласирала дълг от 2,5 млрд. евро на международните пазари, съобщи Гълъб Донев България е пласирала дълг от 2,5 млрд. евро на международните пазари, съобщи Гълъб Донев
Чете се за: 02:17 мин.
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
12421
Чете се за: 02:50 мин.
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
13872
Чете се за: 00:35 мин.
Малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% през юни Малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% през юни
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ