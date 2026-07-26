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Цените на какаото започват да намаляват, но това няма да доведе скоро до по-евтин шоколад, сочи анализ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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През последните две години цените на какаото достигнаха рекордни равнища заради неблагоприятните метеорологични условия и слабите реколти, които повишиха разходите за производство на шоколад и отслабиха потребителското търсене, пише Си Ен Би Си в анализ по темата.

Цените на какаото започват да се понижават след рекордно нарастване, но засега не се очаква това да доведе до по-евтини шоколадови изделия, смятат експерти от брашна.

При цените на какаото вече се забелязва тенденция към спад. Фючърсите на какаото поевтиняха до 5327 долара за метричен тон към петък, което е спад от 34 на сто на годишна база. За сравнение, в края на 2024 г. цената на суровината достигна близо 12 000 долара за метричен тон.

През последните две десетилетия цената на какаото обичайно се движеше в диапазона от 2000 до 3000 долара за метричен тон.

Швейцарските производители на шоколад „Бари Калебо“ (Barry Callebaut), „Линд“ (Lindt) и „Нестле“ (Nestlé) посочват рязкото поскъпване на какаото като фактор, който оказва натиск върху финансовите им резултати.

Рязкото колебание в цените на какаото се дължи основно на слабите реколти в Западна Африка заради метеорологичните условия, свързани с явлението Ел Ниньо, както и от климатичните промени, които ограничиха предлагането.

Неотдавнашната гореща вълна в Европа също може да отслаби интереса на потребителите към шоколада, посочват анализатори на банка Ю Би Ес (UBS) в доклад за „Линд“, публикуван в началото на юли.

Реципрочните мита върху вноса, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп, също оказаха краткотрайно, но съществено влияние, като доведоха до поскъпване и нарушения във веригите за доставки. Конфликтът в Близкия изток засегна и глобалния бизнес на „Линд“ в търговията на дребно в обектите за пътници, като намали туристическите потоци.

Тъй като се очаква цените на какаото отново да се повишат, производителите на шоколад се стремят да си върнат основната клиентска база чрез нови продукти от висок клас, както и чрез по-внимателно следене на тенденциите в социалните мрежи, които привличат по-младите потребители.

#стойност на шоколада #цена на какаото #намаляване

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