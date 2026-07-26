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Продължава издирването на Ивана от Дупница, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:20 мин.
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търси ивана георгиева дупница
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Издирването на 17-годишната Ивана Георгиева, изчезнала преди две години в Дупница, продължава, включително на международно ниво. Това става ясно след запитване на кмета на града до прокуратурата.

От Районната прокуратура в Кюстендил коментираха питане на кмета на Дупница Първан Дангов, докъде е стигнало разследването, като посочиха, че наказателното производство временно е спряно, защото няма открит извършител, но издирването на момичето продължава, включително и на международно ниво.

За "По света и у нас" родителите на Ивана - Мария и Иван Георгиеви казаха, че не са загубили надежда, особено след като 11-годишната Наталия беше открита невредима близо месец в неизвестност.

През февруари 2024-та 17-годишната тогава ученичка си тръгва от училище, оставя телефона си и повече не се връща. Година след изчезването ѝ полицията преустанови мащабното претърсване на терен, а Ивана беше обявена за международно издирване.

#запитване на кмета на Дупница #Районна прокуратура в Кюстендил #издирването на Ивана от Дупница

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