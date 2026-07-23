Задържаха у нас мъж, издирван с червена бюлетина на Интерпол

33-годишен български гражданин, обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол – Манчестър, е задържан при специализирана полицейска операция.

Мъжът е издирван с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване за сексуална експлоатация на деца и детска порнография, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция" във фейсбук.

Операцията е проведена от служители на сектор "Издирване" при ГДНП и МВР - Стара Загора. След оперативно-издирвателни действия криминалистите установили, че издирваният се укрива в землището на старозагорското село Опан, където има и адресна регистрация.

Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. За случая са уведомени дирекция "Международно оперативно сътрудничество" – МВР и Окръжна прокуратура – Стара Загора.

В ход е процедура по изпълнение на издадената европейска заповед за арест и предприемане на последващи действия по екстрадицията му.