Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов, най-тежкото е за отвличане

Срещу Асен Симеонов ще бъдат повдигнати четири обвинения, съобщи говорителят на Окръжна прокуратура – Варна Радослав Лазаров. По думите му най-тежкото обвинение е за отвличане на непълнолетно лице. Според прокурора повечето от престъпленията са извършени в условията на опасен рецидив.

Симеонов е задържан за срок до 72 часа. В рамките на този период прокуратурата ще внесе искане в съда мъжът да бъде задържан под стража.

40-годишният Асен Симеонов, който беше издирван заради отвличането на 11-годишната Наталия, бе задържан при мащабна акция в Шуменско, осъществена между 17 и 23 юли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. В операцията са участвали над 50 служители на ОД на МВР в Шумен и Варна, Главна дирекция "Гранична полиция" и Дирекция "Жандармерия". Издирването е започнало след сигнали за престъпления в района, както и проверки на места, на които Симеонов е възможно да се е укривал.

Снимка: БТА/Архив

Пред разследващите задържаният е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си.

Работата по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.