Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ

Наталия е в безопасност и близките ѝ я прегърнаха, съобщи с пост във фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Усилията дадоха резултат! Имаме задържан за изчезването ѝ", допълва той.

Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в издирването.

"Благодаря на всички служители на МВР, които не се умориха и не се предадоха. Не се обезвериха. За пореден път ме накарахте да се гордея! Героите на Министерство на вътрешните работи не са един и двама. Това беше колективна задача. Благодаря и на всички доброволци, на местната власт", пише още вътрешният министър.

По думите му успешното намиране на Наталия е резултат от общите усилия на всички, ангажирани с издирването.

"Когато действаме като един, успехът е факт!"

Детето беше отвлечено от пастрока си Асен Симеонов от село Константиново, област Варна, в ранните часове на 30 юни. На 1 юли беше активирана системата AMBER Alert за издирването на детето.

В издирването се включиха служители на МВР и доброволци. Търсенето беше разширено в района на Варненско, проверявани бяха различни населени места и терени. На 3 юли в три области беше активирана и системата BG-ALERT. По-късно в издирването бяха включени допълнителни полицейски сили, работеше се в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власта. Търсенето се разшири и в други области.

След 24 дни в неизвестност 11-годишното момиче вече е със семейството си.