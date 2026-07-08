МВР прави всичко възможно, за да открие час по-скоро 11-годишната Наталия

МВР прави всичко възможно да намерим час по-скоро 11-годишната Наталия от село Константиново. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"От понеделник лично главният секретар организира дейностите по издирването на детето. Лично той организира и цялостните мероприятия на територията, не сме особено доволни от действията на областната дирекция до момента, така че правим всичко възможно да подсилим, както силите на дирекцията, така и да създадем по-добра организация. Подхождаме с максимална сериозност по случая, така че скоро ще го разрешим.“

Той допълни, че са в акцията са включени допълнителни полицейски сили, доброволци, претърсват се големи гористи местности. По думите му Асен Симеонов добре познава тези местности.

„Няма данни да са напуснали страната. Това което по-скоро ме тревожи, че назад във времето е имало подобни случаи и очевидно реакцията не е била адекватна. Това ме притеснява. Ще направим необходимото, след като детето се намери, да се направи необходимото това да не се повтори и извършителя да си понесе отговорността.“

От думите му стана ясно, че се разширява периметърът, в който полицаите издирват момичето.