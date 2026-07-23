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Полицията в Пловдив залови голямо количество наркотици

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Чете се за: 01:37 мин.
Криминално
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полицията пловдив залови голямо количество наркотици
Снимка: МВР
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Полицията в Пловдив залови голямо количество наркотици. Задържани и привлечени като обвиняеми по случая са двама мъже – на 43 и на 20 г. При спецакция на МВР в пловдивското село Болярци е установено, че двамата са притежавали с цел разпространение високорискови наркотични вещества, от които 528 грама кокаин, 1617 грама марихуана, 74 грама метамефатмин, 9 грама хашиш и 5 грама екстази.

Спрямо двамата е повдигнато обвинение и за това, че в съучастие като извършители са отглеждали растения от вида на конопа.

До задържането на обвиняемите се е стигнало след като служители на полицията в Пловдив са извършили проверка на лек автомобил, използван от единия задържан. В багажника му е открит пакет с 528 грама кокаин. Последвали претърсвания в няколко жилищни и стопански постройки, обитавани от двамата мъже. На различни места в помещенията са открити и останалите наркотици, подготвени за разпространение.

В приземен етаж на една от сградите са били намерени и 186 саксии с марихуана. Помещението било оборудвано със специални уреди за отглеждането ѝ - осветление, напояване, вентилация и изолация. На друг етаж от сградата са открити и иззети и 44 900 евро.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Очаква се Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане и за постоянен арест.

#село Болярци #двама задържани #наркотици #полиция #Пловдив

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