Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово

Високотехнологична наркооранжерия е разкрита при специализирана полицейска операция в село край Садово. Акцията е проведена от криминалисти на Пето РУ – Пловдив под надзора на прокуратурата.

Задържани са двама мъже – на 43 и 20 години, занимавали се с производство и разпространение на големи количества марихуана, съобщиха от МВР във фейсбук.

Оранжерията е открита в приземен етаж на жилищна постройка. При извършените процесуални и следствения действия са открити две преходни помещения със саксии с канабисови насаждения. Оранжерията била снабдена с всички необходими системи.

Установено е, че двамата са полагали грижи за общо 186 растения, като по-голямата част от тях са били достигнали фаза за бране и са имали множество съцветия.

В имота са намерени и около 1,6 кг суха листна маса от предишна реколта, над 500 грама кокаин, 74 грама метамфетамин, 4,5 грама синтетичен наркотик, 9 грама хашиш. Конфискувана е и значителна парична сума – над 44 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.