Отпускат 77 000 евро за пострадалите при наводненията през май и юни

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чиито домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха от институцията.

Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол.

Отпуснатата подкрепа е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани и директно на търговците, при които то е заявено.

Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер до 1171,89 евро.