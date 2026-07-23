БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Чете се за: 01:52 мин.
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на...
Чете се за: 01:12 мин.
Домашен любимец по неволя: Ранен щъркел има нужда от...
Чете се за: 02:52 мин.
Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов, най-тежкото е...
Чете се за: 01:37 мин.
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции...
Чете се за: 02:12 мин.
Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните...
Чете се за: 02:10 мин.
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
Чете се за: 00:40 мин.
"Видимо е добре, щастливи сме" – разказ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отпускат 77 000 евро за пострадалите при наводненията през май и юни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
отпускат 000 евро пострадалите наводненията яни
Слушай новината

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чиито домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха от институцията.

Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол.

Отпуснатата подкрепа е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани и директно на търговците, при които то е заявено.

Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер до 1171,89 евро.

Последвайте ни

ТОП 24

След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан
1
След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът...
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
2
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
4
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
5
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
Левски пусна кръв на Университатя в първия дуел от Шампионската лига
6
Левски пусна кръв на Университатя в първия дуел от Шампионската лига

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
5
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Още от: Регионални

Контрабандни сребърни изделия задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
Контрабандни сребърни изделия задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
След бурята: Нормализира се обстановката в Приморско След бурята: Нормализира се обстановката в Приморско
Чете се за: 01:17 мин.
От Инспекцията по труда предупреждават за неправомерно използване на името ѝ в имейли От Инспекцията по труда предупреждават за неправомерно използване на името ѝ в имейли
Чете се за: 00:20 мин.
Делфинариумът във Варна посреща посетители по четири пъти на ден през лятото Делфинариумът във Варна посреща посетители по четири пъти на ден през лятото
Чете се за: 02:00 мин.
Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в Съдебната палата в Добрич Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в Съдебната палата в Добрич
Чете се за: 01:32 мин.
Отложиха мярката на шофьора, причинил катастрофа на ул. "Гурко" в София с над 3,5 промила Отложиха мярката на шофьора, причинил катастрофа на ул. "Гурко" в София с над 3,5 промила
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС
Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО) Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
След близо месец в неизвестност: Как е открита 11-годишната Наталия, отвлечена от пастрока си (ОБЗОР) След близо месец в неизвестност: Как е открита 11-годишната Наталия, отвлечена от пастрока си (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция" Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След бурята: Нормализира се обстановката в Приморско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в...
Чете се за: 01:32 мин.
Регионални
Протест на работещите в Спешна помощ в Югозападна България (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ