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ГКПП "Клепало" между България и Северна Македония отваря до 2029 г.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ Благоевград
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Десислава Георгиева, зам. министър на регионалното развитие и благоустройството
Снимка: БТА
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В Благоевград бяха представени резултатите от приключилите екологични процедури за изграждането на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Клепало" между България и Северна Македония. Следващата стъпка е изготвянето на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж, след което ще започне и същинското изграждане на пункта. Очаква се той да бъде завършен до 2029 година. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева подчерта значението и ползите от реализирането му.

Десислава Георгиева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: "11 милиона евро насочваме към такава стратегическа инвестиция, но той (бел.ред. ГКПП "Клепало") е важен и за хората в региона, за да сближим още повече общностите от двете страни на границата, да дадем възможност на бизнеса да създава добавена стойност, на туризма да се развива. От нас се изисква да стартираме максимално бързо истинските дейности по изграждането на ГКПП "Клепало" и на свързващата инфраструктура."

Емил Илиев, кмет на община Струмяни: "Повече от 40 години хората от района на Сандански, Струмяни и Кресна очакват отварянето на този гранично-пропускателен пункт. Сега се надявам, въпреки тежестта на процедурите, да продължим и да завършим най-вече този толкова важен проект."

#екологични процедури #Десислава Георгиева #Северна Македония #РСМ #Емил Илиев #ГКПП "Клепало" #България

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