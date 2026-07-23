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Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в Съдебната палата в Добрич

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в Съдебната палата в Добрич
Снимка: БТА
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Пет жертви на телефонни измамници от Сливен и Балчик днес получиха обратно спестяванията си в Съдебната палата в Добрич. 54 хиляди евро им бяха върнати от ръководителя на специалния екип по разследването – прокурор Даниел Илиев.

Извършителите бяха задържани през февруари с помощта на Румънската прокуратура и чакат съдебен процес. Групата е от Горна Оряховица, но е действала от северната ни съседка.

прокурор Даниел Илиев, ръководител на екипа по разследването: "Касае се за лица, които се занимават в кавички професионално с ало измами. Установихме, че пострадалите са били заплашвани - закани за убийство, за чупене на ръце и на крака."

Иван Иванов, син на 83-годишна жертва на измама: "Баща ми го хвана деменция след това и никак не е добре. Той си каза, че там някои му звънели, доктори се правели."

Тонка Неделчева, дъщеря на 85-годишна жертва на измама: "Тя ми сподели, че са я заплашвали, че ще ѝ режат пръстите един по един."

Бирсен Исмаилова, жертва на измама: "Туй, което го изпитахме, на никой не го пожелавам."

прокурор Даниел Илиев: "В хода на разследването успяхме да предотвратим 12 ало измами на територията на Силистра, Стара Загора и Плевен, чиято стойност е над 50 хиляди евро."

снимки: БТА

#МВР Добрич #телефонни измами #Добрич #телефонни измамници

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