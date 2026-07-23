Протест на служители на държавното дружество "Бул Био" (СНИМКИ)

Протест заради финансов срив на държавно дружество. Работещи в "Бул Био" твърдят, че през 2021 година компанията е реализирала печалба от 8 милиона лева, а е приключила 2025-та със загуба от 800 000 лева.

Има риск държавният производител на ваксини да загуби голяма част от международните си пазари, твърдят протестиращите. Казват, че с държавни пари е направен некачествен ремонт на лаборатория за БЦЖ ваксина.

снимки: Альоша Шаламанов, БНТ

От отчет на компанията става ясно, че СЗО е проверила помещението и е издала препоръки за отстраняване на проблемите. Вътрешният одит на Министерството на здравеопазването също е констатирал проблеми. Министерството готви оздравителен план за "Бул Био".