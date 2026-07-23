Големи пожари горят във Франция, Италия и Испания (СНИМКИ)

Над 10 хиляди души бяха евакуирани тази нощ заради голям пожар западно от френския град Бордо.

Районът е популярно място за къмпинг и много от евакуираните са туристи. Пожарът е засегнал площ от 2000 декара.

Евакуирани хора заради пожари има и в западната част на италианския остров Сицилия.

Пожари продължават да бушуват и в Испания, която се бори с трета гореща вълна това лято. Премиерът Педро Санчес призова партиите да постигнат съгласие за споразумение за климатичните промени.

снимки: БТА