Големи пожари горят във Франция, Италия и Испания (СНИМКИ)

Евакуирани хора има в западната част на италианския остров Сицилия
Над 10 хиляди души бяха евакуирани тази нощ заради голям пожар западно от френския град Бордо.
Районът е популярно място за къмпинг и много от евакуираните са туристи. Пожарът е засегнал площ от 2000 декара.
Евакуирани хора заради пожари има и в западната част на италианския остров Сицилия.
Пожари продължават да бушуват и в Испания, която се бори с трета гореща вълна това лято. Премиерът Педро Санчес призова партиите да постигнат съгласие за споразумение за климатичните промени.
снимки: БТА