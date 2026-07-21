Трета гореща вълна в Испания

В Испания започна третата за това лято гореща вълна. Метеоролозите очакват температури до 44 градуса. Поредната серия от горещи дни ще продължи до четвъртък.

Очаква се жегата да засегне голяма част от континенталната територия и Балеарските острови.

Максималните температури ще надхвърлят 36° в обширни райони на източната, централната и южната част на полуострова, както и на Балеарските острови, като в Арагон и вътрешността на Каталуния ще достигнат 39 - 40 градуса.

Най-екстремни горещини се очакват в долината на река Гуадалкивир и в югоизточните райони, където температурите могат да достигнат до 44 градуса. Освен това метеоролозите подчертават и високия риск от горски пожари.

На този фон огненото бедствие в Гуадалахара вече е унищожило почти 30 000 хектара. Евакуирани са над 1200 души от 34 населени места. Въпреки това според регионалният премиер на Кастилия - Ла Манча Емилиано Гарсия-Пейдж има поводи за оптимизъм.

"Започваме да виждаме светлина отвъд дима", заяви той след заседание на оперативния щаб.

По думите му пожарникарите са по-спокойни след успешното опазване на селата и насочват усилията си към левия фланг на пожара, където е най-активната зона в момента.