След близо месец в неизвестност: Как е открита 11-годишната Наталия, отвлечена от пастрока си (ОБЗОР)

След 23 дни в неизвестност полицията откри 11-годишната Наталия, отвлечена от пастрока си във варненското село Константиново. Тази нощ в шуменското село Овчарово първо беше задържан 40-годишният Асен Симеонов, а след това беше намерено и момичето. Наталия е в добро състояние, съобщиха от полицията. Похитителят ѝ вече се намира във варненското Четвърто полицейско управление.

Новината за откриването на Наталия дойде от шуменската полиция след полунощ. Полицаи виждат в село Овчарово мъж, който отговаря на описанието на Асен Симеонов. Той е задържан веднага. Наблизо полицаите откриват и 11-годишното момиче, което беше отвлечено от дома си в нощта на 30 юни. Според полицията детето не е претърпяло физическо насилие, а според Симеонов отвличане няма.

– Защо отвлякохте момичето? Защо взехте Наталия? Защо я отвлякохте? Отвлякохте ли я наистина?

Асен Симеонов: "Не съм я отвлякъл."

Това заяви 40-годишният Асен Симеонов при влизането си в Четвърто РПУ във Варна, където ще изчака решението на съда относно мярката му за неотклонение. Мъжът беше задържан след 23 дни издирване на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен. Тази нощ го открива секретен пост в шуменското село Овчарово, след като още от 17-ти юли има информация, че мъжът е в района.

младши полицейски инспектор Йордан Кайряков, ОДМВР – Шумен: Около 00:10 часа мисля, че беше точно, забелязахме лице преминаващо по улицата. Предприехме непосредствено веднага действие по установяване и задържане на лицето. Лицето стана доста изненадано, понеже не очакваше точно тук да види представители на МВР. Без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано, спазваше указанията ни при задържане. – Той ли ви каза къде е Наталия? – Същият се заяви, че е в близост до нас, но без той да каже няма да дойде."

На 50 метра от мястото, скрита в храстите, е открита и Наталия, заедно с две раници багаж. Момичето е в добро общо състояние.

Веселин Русев, Първо районно управление, ОДМВР – Варна: "Наталия ми се стои много учудващо в прекрасно състояние, беше разговорлива, добре изглеждаше и така... Със сигурност е била много уморена, но Асен със сигурност беше още по-уморен, той никаква съпротива не показва снощи."

старши комисар Георгий Гендов, директор на ОДМВР – Шумен: "Към момента нямаме никакви причини да смятаме, че той е физически посегнал. Тя в момента е под полицейска закрила, предстои да бъде предадена на близките. – Той даде ли ви обяснения относно своите действия? – Ами изнася лични мотиви за деянието, най-вероятно свързано с отношението на майката на Наталия. И се е придвижвал с идеята да се укрива през цялото време."

снимки: БТА

Мъжът обяснил е, че се укривал главно в горите и нивите край жп линията Варна – София. Полицията проверява дали той е извършител на кражбите и грабежите в района през последните дни. Старши комисар Гендов уточни, че полицията от целия регион е работила без прекъсване по издирването на Наталия и благодари на доброволците, които участваха в акциите.

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