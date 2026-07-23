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Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
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След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Наталия е в добро общо състояние и към момента се намира под полицейска закрила, заявиха от ОДМВР - Шумен

близо месец издирване откриха годишната наталия пастрокът задържан
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Полицията откри 11-годишната Наталия, която беше отвлечена от пастрока си във варненското село Константиново. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук.

40-годишният похитител Асен Симеонов и детето бяха задържани тази нощ в шуменското село Овчарово.

старши комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР - Шумен: "Обявеният за издирване Асен Симеонов беше установен и задържан тази нощ, минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. Конкретните действия започнаха непосредствено след като същият беше обявен за издирване. Бяха проведени множество действия — бяха разпечатани брошури, проведени бяха срещи с местната власт. На наша територия са извършени 13 деяния. Конкретните действия по залавянето започнаха на 17-и, когато беше получена информация за грабеж на пари. По данни на пострадалия, чертите до голяма степен отговаряха на тези на Асен Симеонов. Непосредствено след задържането, на около 50 метра в близост, беше намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила."

Вижте повече във видеото

#откриха Наталия #село Овчарово #11-годишната Наталия #отвлечено дете

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