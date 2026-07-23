Войната в Близкия изток: Поредна размяна на заплахи между Вашингтон и Техеран

Американски удари по цели в Иран за 12-а поредна нощ. Според Централното командване на въоръжените сили целта е „да се отслаби още повече капацитетът на Ислямската република да застрашава цивилни моряци и търговски кораби“ в региона.
Това се случва след поредните заплахи на президента Доналд Тръмп, че при всеки поразен кораб в Ормузкия проток Вашингтон ще нанася удари по мост или електроцентрала в Иран.
Иранският външен министър Абас Арагчи обеща „мощен и решителен отговор“, ако заплахите бъдат осъществени.
По информация на хутите, през изминалата нощ те са атакували два саудитски танкера в района на Червено море, защото плавателните съдове са нарушили обявената от бунтовниците блокада на пристанищата на Саудитска Арабия. Към момента не е известно дали има пострадали.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: „По отношение на този сблъсък с Ислямската република Иран. Аз го наричам така, защото, нека ви кажа, те са ударени много лошо и искат сделка. Но аз казвам, че не са готови, защото всеки път, когато сключат сделка, искат да я променят. Не са готови. Ще бъдат готови скоро.“