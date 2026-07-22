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Американският музикант и композитор Моби показа красотата на българската природа

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американският музикант композитор моби показа красотата българската природа
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Световноизвестният музикант Моби публикува видео в социалните мрежи и показа красотата на българската природа пред огромната си международна аудитория.

Той беше сред големите имена в последния ден на фестивала PHILLGOOD на 19 юли в Пловдив. В кадрите музикантът върви сред гъста зеленина и стига до метална порта с предупредителен червен надпис на български "Влизането строго забранено!". Тъй като не разбира езика, той решава да го преведе по свой начин."Добре дошли в гората на магьосника!"

Във видеото се виждат изумителни планински гледки и горски пътеки като от приказките, които предизвикаха възторг сред почитателите му.

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