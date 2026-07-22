По Черноморието ще вали и през нощта, утре слънцето на плажа ще бъде щедро

Горещо и предимно слънчево ще бъде в началото на новата седмица. Преди това ще остане хладно за сезона, а в петък отново се очакват интензивни валежи на много места в страната.

Днес по-значителни количества валежи и мощна гръмотевична дейност имаше в източната половина на страната. На картата се виждат мълниите, достигнали до земната повърхност, а преди минути в новините ви показахме най-засегнатите райони.

Причината е студен атмосферен фронт, който премина през страната. От измерените в метеорологичните станции количества най-големи са тези в област Добрич – до около 60 литра на квадратен метър, което е близо до месечната норма. Най-силните регистрирани пориви на вятъра са около 80 км/ч, а температурите в Дунавската равнина и в София днес останаха под 25°.

В по-голямата част от страната облачността вече намаля, но в Източна България и по Черноморието и през нощта ще продължи да превалява. Минималните температури утре в повечето райони ще бъдат между 11° и 17°, в София – около 12° – стойности, много по-ниски от обичайните за месец юли.

В сутрешните часове ще има и мъгли, но през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с изолирани следобедни валежи и гръмотевици и максимални температури между 25° и 30°, в София – около 26°. Ще бъде по-малко ветровито, със слаб до умерен северозападен вятър.

За разлика от днес, утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево, следобед на места с превалявания и максимални температури между 24° и 27°.

Вятърът ще бъде умерен, а вълнението на морето – 2–3 бала, с височина на вълните до около метър. Температурата на морската вода е 25°–26°.

По-добри условия ще има и в планините – предимно слънчево, със следобедни валежи главно в масивите на Югозападна България и умерен северозападен вятър.

По-значителни валежи и гръмотевични бури ще има утре в страните от Централна и Източна Европа, където ще остане и хладно за сезона. Горещо ще бъде за пореден ден в Южна Франция, Испания и Италия. След опасно горещото време в Гърция днес, утре температурите и там ще се понижат.

В петък и у нас предстои захлаждане. Отново на много места в страната се очакват валежи. През почивните дни обаче ще преобладава слънчево време с изолирани следобедни превалявания. Ще започне повишение на температурите, по-съществено в неделя. В понеделник затоплянето ще продължи и в почти цялата страна ще бъде горещо.