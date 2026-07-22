Депутатите одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година

Народното събрание окончателно прие бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Над 15 млрд. евро е заложеният бюджет на ДОО, като повече от 13,5 млрд. евро са за изплащане на пенсии. Това е с над 1 млрд. евро повече спрямо предходната година, посочиха от управляващото мнозинство.

Минималният осигурителен праг ще достигне 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният – 2300 евро.

От трибуната опозицията коментира, че срещу по-високата осигурителна тежест хората трябва да получават и повече права. От управляващото мнозинство посочиха, че търсят баланс между обществения интерес и защитата на уязвимите групи.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители да започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година – 60:40, както е при всички останали работещи.

Финансовата рамка на НЗОК възлиза на близо 5,2 млрд. евро. Това представлява увеличение спрямо предходната година и има за цел да осигури по-стабилно финансиране на здравната система и по-добър достъп на пациентите до медицинска помощ.

Най-голям дял от средствата – около 2,3 млрд. евро, е предвиден за болнична медицинска помощ. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са заложени приблизително 1,3 млрд. евро, като се очаква средствата да покрият нарастващите разходи за медикаментозно лечение и терапии.

В бюджета са заложени и повече средства за извънболничната медицинска помощ, медико-диагностичните дейности, денталната помощ и профилактиката. Предвидено е увеличено финансиране и за медицинските изделия, заплащани от НЗОК, както и за дейности, свързани с лечението на социалнозначими заболявания. Основната цел е да се гарантира по-навременен достъп до диагностика и лечение, както и устойчивост на системата при нарастващите потребности на пациентите.

По време на парламентарните дебати управляващото мнозинство защити бюджета с аргумента, че той осигурява необходимия финансов ресурс за нормалното функциониране на здравната система и отчита увеличените разходи за медицински дейности и лекарства. Представители на опозицията обаче изразиха съмнения дали предвидените средства ще бъдат достатъчни за преодоляване на хроничните проблеми в сектора, включително недостига на медицински кадри, натрупаните задължения на лечебните заведения и растящите разходи за болнична помощ.

Според разчетите бюджетът на НЗОК за 2026 г. е с приблизително 444 млн. евро по-висок спрямо предходната година, като увеличението е насочено основно към финансиране на болничната и извънболничната медицинска помощ, лекарствената политика и дейностите, покривани от здравната каса.

След окончателното приемане на бюджетите и обнародването им в „Държавен вестник“ теще влязат в сила, а изпълнението им ще бъде наблюдавано през цялата 2026 година с цел ефективно и прозрачно разходване на публичните средства.