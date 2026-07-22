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След сигнала на омбудсмана: НАП проверява топлинните счетоводители за вдигане на цените от юли

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Националната агенция за приходите ще провери топлинните счетоводители заради вдигането на цените от юли. Сигнал към данъчните са подали от институцията на омбудсмана. Според обществения защитник цените на услугите за дялово разпределение са увеличени неправомерно в разрез със закона за въвеждане на еврото. Поскъпването в София е между 6 и 40% на различните услуги. Така потребителите биха платили средно между 5 и 10 евро на годишна база.

Освен парното, от 1 юли поскъпна и услугата за дялово разпределение, показва проверка на омбудсмана.

Весела Ванева, експерт към омбудсмана: "Цените на услугите дялово разпределение не са регулирани за разлика от цените на електрическата енергия, на топлинната енергия."

В същото време обаче са задължителни.

Антон Иванов, енергиен експерт в БЕМФ: "Преди няколко години законодателят промени рамката и вече топлинните счетоводители не сключват договори с етажната собственост или потребителите, а ги договарят с "Топлофикация", която осигурява централното топлоснабдяване."

По данни на омбудсмана, цената на партида за изчисляване на месечните сметки е по-висока с между 5,6 и 41%.

Весела Ванева, експерт към омбудсмана: "Най-високо е увеличението на една от услугите на "Топлофикация София" в качеството ѝ на топлинен счетоводител, там една от цените е увеличена с 40%."

Антон Иванов, енергиен експерт в БЕМФ: "Може като причина да е и незавидното финансово състояние на "Топлофикация София", но това не е начина да решават своите проблеми.

Омбудсманът смята, че трябва да се помисли за регулиране на цената на услугите за дялово разпределение.

Весела Ванева, експерт към омбудсмана: "Сегашното положение не е справедливо за потребителите. Потребителите първо получиха фактурите с новите цени и след това например в София беше публикувано, че има нови цени."

В позиции до медиите три от фирмите за топлинно счетоводство, обясняват, че цените се определят съгласно общите условия одобрени от КЕВР по регламентирана методика. Промяната на цените се дължи на натрупаните разходи заради инфлацията, както и поскъпването на външните услуги.

Антон Иванов, енергиен експерт в БЕМФ: "Да се търси регулация, за мен е крайно решение, за мен трябва да се търсят механизмите пазарът да бъде наблюдаван, да бъде изваждана информация за нелоялни практики."

В отговор до БНТ от НАП обясниха, че имат правомощия да проверяват дружествата за неправомерни цени до 8 август. Дотогава те ще поискат от топлинните счетоводители всички необходими документи и информация, за да установят дали може наистина да докажат, че е необходимо увеличаване на цените.

#проверки на НАП #"Топлофикация София" #дялово разпределение #омбудсман #новини в Метрото

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