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Омбудсманът сезира НАП за проверка на увеличението на цените за услугата „дялово разпределение“

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Заместник-омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата „дялово разпределение“ за отоплителния сезон 2026/2027 г. за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД.

Повод за сезирането е публикуваното на 16 юли 2026 г. съобщение на интернет страницата на „Топлофикация София“ ЕАД с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени за сезон 2025/2026 г. се установява значително увеличение на редица услуги, предоставяни от търговците за дялово разпределение.

За клиентите на „Топлофикация София“, като топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с 40,76%, цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода – с 37,30%, а цената за отчитане на топломер – с 31%.

В писмото се посочва още, че при останалите топлинни счетоводители също се наблюдава съществено увеличение на цените – с около 30% за клиентите на „Техем Сървисис“ ЕООД, с 21% за „Директ“ ЕООД, с 20% за „Нелбо“ АД и с 15% за „Далсия“ ООД.

В искането до НАП се обръща внимание на факта, че цените на услугата „дялово разпределение“ не са регулирани по смисъла на Закона за енергетиката и не се формират при условията на свободен пазар, а се договарят между топлопреносните предприятия и търговците за дялово разпределение. В същото време не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават увеличението на цените.

„Тези цени са определени при пълна липса на прозрачност за потребителите, които са длъжни да ги заплащат“, категорична е Филипова.

В писмото отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни 2026 г. е 5,4%.

Заместник-омбудсманът сезира Националната агенция за приходите по компетентност по Закона за въвеждане на еврото в Република България за проверка на цените на услугата „дялово разпределение“ за сезон 2026/2027 г., договорени между топлопреносните предприятия и търговците за дялово разпределение.

Подчертава, че цените на услугата засягат повече от половин милион български домакинства – потребители на топлинна енергия в сгради в режим на етажна собственост, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите.

#Топлофикация София #дялово разпределение #омбудсман

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